Coronavirus: 3177 persone positive, 74 più di ieri; 28 i deceduti

Dall’ufficio stampa della regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Ammontano a 3177 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 74 in più rispetto a ieri e 28 sono i deceduti. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1292 sono gli ospedalizzati, di cui 172 in terapia intensiva; sono al domicilio 1366 persone (16 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 519 persone (59 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 115 (20 più di ieri), le persone decedute sono 28.

Le persone ospedalizzate sono 1292 di cui 172 in terapia intensiva così suddivisi:

Asl 1 – 195 (21 in terapia intensiva)

Asl 2 – 171 (di cui 31 in terapia intensiva)

San Martino – 317 (di cui 44 in terapia intensiva)

Evangelico – 69 (di cui 7 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera – 148 (di cui 16 in terapia intensiva)

Gaslini – 3

Villa Scassi – 179 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 globale – 186 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 7

Asl 4 – 71 (di cui 11 in terapia intensiva)

Asl 5 – 132 (di cui 18 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 3159 così suddivise:

Asl 1 – 699

Asl 2 – 648

Asl 3 – 901

Asl 4 – 422

Asl 5 – 489