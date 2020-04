Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Aggiornamento del 1° aprile

Sulla base della nota della Asl, le persone in permanenza fiduciaria rimangono 20 di cui 7 provenienti dall’estero e una persona già in isolamento divenuta ora positiva, per un totale di 7 persone positive.