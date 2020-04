Chiavari: ordinanze anticontagio, prorogate al 15 aprile

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza n. 13/2020 del Comando Polizia Municipale: relativa alla proroga, dal 4 aprile al 15 aprile 2020 compreso, dell’ordinanza n. 12/2020 (relativa alla sospensione del pagamento della sosta nei parcheggi blu, in tutte le aree scoperte in cui lo stesso è previsto, all’interno del Comune di Chiavari).



Ordinanza sindacale n. 11/2020: relativa alla proroga, dal 4 aprile 2020 al 15 aprile 2020 compreso, delle ordinanze sindacali qui di seguito elencate:



n. 6/2020 ( relativa allo svolgimento del mercato settimanale, del mercatino dei Sapori e delle Tradizioni, se anticipato prima della fine del mese di aprile 2020; la chiusura del Parco Villa Rocca nonchè delle aree comunali attrezzate con aree giochi/ ludico sportive; la sospensione dello spazzamento meccanico programmato);



n. 8/2020 (relativa alla chiusura di tutti i cimiteri siti sul territorio comunale e l’accesso agli stessi consentito esclusivamente ai parenti stretti, ai ministri di culto ed agli operatori necrofori, in occasione di sepoltura);



n. 9/2020 (relativa alla chiusura di luoghi pubblici dove sono possibili assembramenti di persone e frequentazione di persone tali da non poter garantire la distanza di sicurezza previste dai DPCM e precisamente: è vietato alle persone l’accesso alla passeggiata a mare nel tratto compreso tra Piazza Gagliardo e la Rotonda Ravenna, compreso il lungomare Giussani e le aree del porto turistico limitatamente al tratto pedonale affacciato sul mare; tutte le spiagge di Chiavari; lungo il fiume Entella dalla foce, inclusa la zona del Lido, fino al confine con il Comune di Carasco; tutti i sentieri escursionistici del Comune, tra gli altri il Sentiero che da Corso Buenos Aires porta alla Chiesa delle Grazie, il sentiero che da S.A. di Rovereto porta a Montallegro, i sentieri che collegano Sampierdicanne alla frazione di Maxenae Campodonico, i sentieri che collegano il Comune di Leivi, i sentieri della zona di Ri Alto e Caperana Alta).