Chiavari: negativi al tampone i 9 senzatetto in isolamento in via Preli

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Di seguito la nota del primo cittadino, Marco Di Capua.

“Sono negativi al tampone faringeo i nove senzatetto di Chiavari in isolamento fiduciario preventivo, dallo scorso weekend, presso la tenda allestita in via Preli. A comunicarlo ufficialmente è l’Asl4, specificando che anche il primo senzatetto affetto da Covid-19 risulta, a seguito di due tamponi effettuati, guarito sierologicamente. Ho, quindi, predisposto la sanificazione dell’area, l’igienizzazione e smontaggio della tenda della Protezione Civile: interventi che verranno eseguiti nella mattinata di domani. Ringrazio per la disponibilità dimostrata il Radio Club Levante, la Caritas, l’Istituto Torriglia e tutte le forze dell’ordine che in questi giorni hanno fornito il loro supporto”.