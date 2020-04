Da Elena Chiappara riceviamo e pubblichiamo

Sono un operatore socio sanitario e attualmente lavoro in una Rsa di Chiavari. Giovedì 26 marzo ho fatto il tampone perché da un po’ di giorni manifestavo i sintomi del covid.

Oggi sono all’ottavo giorno e non ho ancora ricevuto i risultati.

Ieri ho inviato mail a tutte le istituzioni perché in questo modo vengo privata di esercitare il diritto alla salute e al lavoro.

Potete aiutarmi a dar voce a questa schifo?