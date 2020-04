Chiavari: “Distanti ma uniti per l’autismo”, iniziativa digitale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“Si celebra oggi la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa un disturbo che riguarda un numero sempre maggiore di bambini e famiglie. Il nostro impegno come amministrazione è volto al miglioramento dell’assistenza e dei servizi a loro dedicati, attraverso la realizzazione di politiche integrate e la definizione di programmi e progetti d’inclusione sociale, condivisi con le realtà territoriali che supportano quotidianamente i nuclei familiari: necessario, quindi, sostenere coloro che si adoperano e si spendono quotidianamente. Quest’anno, vista l’emergenza in corso, abbiamo promosso con il Villaggio del Ragazzo, e tutte le altre associazioni impegnate, l’iniziativa digitale ‘Distanti ma uniti per l’autismo’: un cuore blu disegnato e appeso alle finestre delle case e presso gli ingressi dei centri, un collage di immagini e un video pubblicato su YouTube (all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=b-LKVL9NP0E)” chiude Fiammetta Maggio, assessore ai servi sociali del Comune di Chiavari.