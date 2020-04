Camogli: il resoconto della giornata

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Dalla pagina Fb Francesco Olivari Sindaco

Buona sera,

la situazione sanitaria è inalterata rispetto ai giorni scorsi: nessuna segnalazione oggi da parte di Asl3. In proposito, preciso che ci vengono comunicati solo i casi di positività accertata.

Sul sito istituzionale del Comune di Camogli, sezione Eventi News, sono presenti la modulistica, i requisiti e le modalità per la domanda di accesso ai buoni spesa da presentare entro le ore 11 dell’8 aprile 2020. Abbiamo predisposto il tutto in modo che la domanda possa essere inviata via mail per evitare il più possibile gli spostamenti da casa, ma naturalmente è Indicato anche un numero di telefono a cui rivolgersi in caso di necessità.

Oggi, durante la seduta di giunta via Skype, abbiamo approvato la variazione di bilancio che rende immediatamente disponibili i fondi (€ 27.785,50) messi a disposizione del Comune di Camogli per i buoni spesa.

Sempre sul sito sarà disponibile l’elenco delle attività che accetteranno i buoni spesa.

Invito quindi gli esercenti interessati a inviare la loro manifestazione di interesse per l’accettazione dei voucher al comune come indicato ieri sera.

Ringrazio tutti coloro che hanno chiesto informazioni su come poter aiutare le persone in maggiore difficoltà in questo momento: grazie davvero per la solidarietà!

Al momento è possibile fare una donazione mediante bonifico bancario (IBAN IT76C0569632180000030001X79 Banca Popolare di Sondrio, Comune di Camogli-Servizi Sociali) ma ci stiamo attivando per organizzare anche una colletta alimentare.

Continuano le consegne della spesa a domicilio per le fasce protette da parte della Protezione Civile come i controlli sul territorio.

Come noto le restrizioni del DPCM sono state prorogate fino al 13 aprile: continuiamo a osservare le disposizioni per il bene di tutta la comunità.

Questa sera il mio pensiero va in particolare a tutte le persone affette da autismo e ai loro familiari: oggi è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. Proprio alle persone affette da autismo, l’ISS, Istituto Superiore di Sanità, ha dedicato uno dei rapporti COVID-19.

“Le persone nello spettro autistico, infatti, possono maggiormente accusare lo stress dovuto all’applicazione delle misure di contenimento e all’eventuale isolamento domiciliare o ospedalizzazione in caso di contagio.”

Buona serata a tutte e tutti.