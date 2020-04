Camogli: Croce Verde e Volontari del Soccorso di Ruta, raccolta fondi

Dall’Associazione “Camogli C’è” riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione “Camogli C’è” comunica alla cittadinanza che al link

https://www.gofundme.com/f/camogli-soccorso-contro-covid19?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

è possibile donare anche una piccola cifra alla Croce Verde di Camogli ed ai Volontari del Soccorso di Ruta. In questo momento durante il quale i dipendenti ed i volontari sono in prima linea nella lotta al Covid-19 crediamo di dover far sentire il nostro aiuto! Aiutiamoli ad aiutarci! Basta aprire il link cliccare su Dona, inserire nome e cognome e carta di credito (anche prepagata) si può scegliere l’opzione di fare una donazione anonima, ed il gioco è fatto. Con un solo click possiamo fare tanto!

Ringraziamo fin da ora chi deciderà di partecipare!