Camogli: buoni spesa, modalità di erogazione

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/03/2020 e della successiva ordinanza n. 658 del 29/03/2020, il Comune di Camogli avvia l’erogazione una tantum di buoni per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

1.Requisiti per l’ottenimento dei buoni spesa; essere residente nel Comune di Camogli; essere dipendenti di aziende private, di vario genere, che abbiano ridotto oltre il 50% o sospeso l’attività lavorativa a seguito delle restrizioni operative al 23 febbraio e successive modificazioni; essere lavoratori autonomi, anche stagionali, e liberi professionisti che in conseguenza alle disposizioni operanti dal 23 febbraio e successive modificazioni abbiano subito la chiusura o restrizione della propria attività oltre il 50%; essere lavoratori stagionali impossibilitati a riprendere il lavoro a seguito delle restrizioni operanti dal 23 febbraio e successive modificazioni; essere persone prive di reddito impossibilitate ad avviarsi ad attività lavorativa a seguito delle attuali restrizioni; trovarsi in difficoltà economica per altra causa connessa all’emergenza epidemiologica da virus covid-192.

Modalità di richiesta dei buoni spesa

Per richiedere i buoni spesa è necessario presentare la domanda all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Camogli entro le ore 11,00 di mercoledì 8 aprile 2020 al seguente indirizzo mail:protocollo@comune.camogli.ge.it

compilando l’apposito modulo predisposto, allegato al presente comunicato, e scaricabile dal sito istituzionale www.comune.camogli.ge.it.

Il modulo sarà disponibile anche in versione editabile affinché possa essere compilato ed inviato direttamente senza essere stampato e scansionato. Nel caso non fosse possibile scansionare e allegare il documento d’identità, dovranno essere trascritti sulla domanda gli estremi del documento stesso (numero, Comune che lo ha rilasciato e la data di scadenza).

In caso di difficoltà nell’utilizzo della forma telematica, potrà essere contattato l’ufficio Servizi Sociali al seguente numero 0185 729065/31 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) e per maggiori informazioni anche via mail: servizisociali@comune.camogli.ge.it

La domanda verrà valutata dall’ufficio Servizi Sociali, che provvederà a individuare i beneficiari secondo i requisiti previsti al precedente punto 1), e a redigere una graduatoria, con priorità nel soddisfacimento delle domande dei soggetti privi di aiuti pubblici.

L’Ufficio procederà quindi ad erogare il contributo tramite IBAN o con la consegna dei buoni ai beneficiari, e provvederà a comunicare al richiedente l’eventuale esito negativo della domanda.

3.Graduatoria beneficiari

Per la definizione della graduatoria verranno presi in considerazione tutti gli elementi indicati nella domanda.

Nell’ambito dei richiedenti che rientrano nelle fattispecie di cui al punto 1), ossia coloro il cui reddito familiare abbia subito gravi limitazioni a causa dell’emergenza legata al COVID 19, e non beneficiano di interventi pubblici, avranno priorità coloro che:hanno figli minori all’interno del nucleo hanno persone disabili (Legge 104/92 art. 3 co.3) all’interno del nucleo il rapporto entrate/spese è negativo possiedono beni mobiliari al di sotto dell’importo pari a € 12.000,00Icontributiper l’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità, sia essi erogati attraverso IBAN che con buoni spesac artacei da spendere negli esercizi aderenti all’iniziativa, saranno erogati secondo lo scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, attribuite al Comune a seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020.

Se all’esaurimento della graduatoria vi saranno ancora risorse disponibili, rispetto a quelle attribuite al Comune a seguito della citata Ordinanza, saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che non hanno ancora partecipato alla richiesta.

4.Caratteristiche ed importo buoni spesa

I buoni spesa saranno erogati come di seguito indicato:-un solo componente del nucleo familiare euro 150,00 – ulteriori euro 50,00 a componente del nucleo fino ad un massimo di euro 400,00. Ogni buono ha un valore nominale di euro 25,00

I buoni spesa sono finalizzati tassativamente all’acquisto di generi alimentari, farmaceutici e beni di prima necessità; sono escluse le bevande alcoliche e la telefonia. Il contributo è spendibile negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa: l’elenco è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. I buoni sono da spendere nel Comune di Residenza. Inoltre i buoni sono: cumulabili; non convertibili in valuta;non danno diritto a resto;contenenti la dicitura “no acquisto alcolici”; con validità predefinita;nominativi e quindi non cedibili;Il punto vendita, che ha aderito all’iniziativa e riceve i buoni spesa in pagamento, è tenuto a verificare l’identità di coloro che utilizzano il buono,pertanto il beneficiario deve presentarsi presso il punto vendita munito di valido documento di riconoscimento