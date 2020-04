Da margherita Ceravolo, responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Da domani sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Camogli la modulistica per fare domanda di accesso ai buoni spesa. Tutto via mail ed entro l’8 di aprile. Si precisa che verrà redatta una graduatoria in base a dei specifici parametri e non sono legati alla data della domanda.