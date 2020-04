Covid: consegna delle mascherine, sbagliata

Errore nella consegna ai medici delle mascherine consegnate dalla Protezione civile ed è polemica anche politica. Di seguito due lettere che spiegano la situazione

Lettera del presidente Filippo Anelli, Presidente F.F. OMCeO Roma agli Ordini regionali

Sono a comunicarVi che il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19, dott. Domenico Arcuri, mi ha appena informato che le mascherine contenute in involucri che riportavano la dizione maschere Ffp2 equivalenti, inviati dalla Protezione Civile,in data odierna, agli OMCeO dei capoluoghi di Regione,non sono dispositivi autorizzati per l’uso sanitario dalla Protezione Civile.

Vi chiedo, quindi, di sospendere immediatamente la distribuzione e l’utilizzo di quanto ricevuto, informando nel contempo eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso.

Dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova

Cara/o Collega,

come avrai probabilmente avuto modo di sentire con la nostra forte presa di posizione di martedì sera, non appena le mascherine sono pervenute all’Ordine, nel tardo pomeriggio di quel giorno, abbiamo avuto la percezione che non fossero realmente “equivalenti alle FFP2”.

Per questo motivo ci siamo immediatamente attivati per chiedere conferme alle Protezione Civile circa la bontà del presidio (garantito dal Ministero, lo ricordiamo, come “equivalente alle FFP2”) apprendendo in serata – con sconcerto – che non erano ancora state realmente testate, bensì soltanto “garantite”, per l’appunto, dal Ministro della Salute.

In questo senso si è dovuto, ovviamente, bloccare la distribuzione (per fortuna non ancora iniziata), in attesa di chiarimenti (si allega la comunicazione del Dott. Anelli, Presidente FNOMCeO).

Ti chiediamo, pertanto, scusa ma – anche per noi – si è trattato di qualcosa di imprevedibile, che giudichiamo molto grave e sul quale stiamo indagando insieme alle Autorità Competenti.

Contavamo molto su questa fornitura tanto attesa, al punto che la giornata di martedì era stata da noi per gran parte dedicata ad organizzare, con la massima sollecitudine, la non semplice distribuzione dei presidi già nelle prime ore seguenti al preannunciato ed improvviso arrivo degli stessi. Ciò al fine di fornire al più presto, ai Colleghi ancora sprovvisti, le mascherine di protezione individuale.

In attesa di aggiornamenti, speriamo tempestivi e – soprattutto – positivi, terremo certamente conto della Tua richiesta e Ti informeremo non appena saremo messi nella condizione di poterla assolvere mediante la consegna di dispositivi idonei e certificati.

Cordiali saluti

p. l’Esecutivo

Il Presidente F.F. OMCeO GE

Prof. Alessandro Bonsignore