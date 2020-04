Da Comunicazione Teatro Pubblico Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il progetto di Teatri del Paradiso non si ferma: Teatro Pubblico Ligure e Fondazione Teatro Sociale di Camogli hanno da subito reagito per continuare il dialogo con la comunità di spettatori che con passione segue le nostre stagioni teatrali.

Racconti in tempo di peste è la stagione online che Teatro Pubblico Ligure ha creato e portato sui social: cento artisti per cento racconti in cento giorni.

https://www.facebook.com/raccontiintempodipeste

http://www.teatropubblicoligure.it/raccontiintempodipeste

https://www.corradodelia.it/raccontintempodipeste

Ogni giorno a mezzogiorno in punto viene condiviso un video racconto. Hanno aderito Tullio Solenghi, Piergiorgio Odifreddi, Giuseppe Cederna, Maddalena Crippa, Mario Incudine, Roberto Alajmo, Paolo Andreoli, Massimo Minella, Eugenio Barba, Paolo Fresu, Antonio Vasta e tanti altri artisti.

Il Teatro Sociale di Camogli ha lavorato per fare in modo di che Le avventure Pinocchio possa continuare a raggiungere le famiglie, i bambini come i grandi. Sul sito della Fondazione (www.teatrosocialecamogli.it) sarà aperta una pagina in cui, in video, Andrea Nicolini leggerà i 36 capitoli di Pinocchio e Andrea Musso farà una lezione di disegno ad acquarello.

Vi sarà anche la possibilità di scaricare le 6 tavole disegnate da Andrea Musso e la musica di Andrea Nicolini.

Astolfo sulla luna con David Riondino al Teatro Massone di Pieve Ligure è stato solo rinviato e con il Comune di Pieve Ligure stiamo preparando Scali a Mare – Pieve Ligure Art Festival 2020. Appena possibile scenderemo insieme al mare degli scali!

I racconti con le biografie di Sori – Iros e Camogli – Gamiloc saranno presto in Teatro a Camogli e nelle belle piazze delle frazioni di Sori.

Nulla si è perso. Oggi più che mai il teatro è importante, con la sua essenza semplice, antica quanto l’uomo: per esistere abbiamo bisogno di raccontarci e, come nelle Mille e una notte, sei vivo fino a che hai una storia da raccontare.

Lavoriamo in tanti, tutti, da casa, ma vicini: uniti dai nostri racconti.

Informazioni e aggiornamenti su www.teatropubblicoligure.it.