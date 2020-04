‘Santa’: domani Poste chiuse per sanificazione

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Covid. I dati di Santa Margherita Ligure comunicati oggi da Asl4 sullo stato del contagio e delle sorveglianze attive sono uguali a ieri.

Pagamenti e riscossioni rinviate o sospese. Tutto quello che si poteva fare la Giunta lo ha inserito in una delibera omnicomprensiva divisa in 10 punti.

Abbiamo cercato di semplificare il più possibile le cose: per parlare con gli uffici comunali c’è un numero unico 0185 2051 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e smista le richieste.

Domani le Poste di via Roma saranno chiuse per sanificazione; poi riapriranno tutti i giorni solo al mattino (domenica no). Ps stiamo aggiornando nuovamente l’elenco delle attività cittadine se avete segnalazioni comunicazione@comunesml.it

Il pensiero di questa sera in realtà è la condivisione di un pensiero che gli altri hanno avuto per noi, una dedica durante il varo dei primi cassoni che andranno a formare la nuova diga del nostro porto.