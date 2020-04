Recco: raccolta alimentare presso la Pro Loco (9-12)

Da Francesca Aprile, assessore ai Servizi sociali Comune Recco riceviamo e pubblichiamo

Chiunque volesse portare generi alimentari non deteriorabili, per aiutare chi è particolarmente in difficoltà, può farlo recandosi in Pro Loco a Recco dove da ieri è attiva una raccolta alimentare, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Gli alimenti raccolti verranno gestiti sempre dal servizio di volontariato, “Centro ascolto vicariale, Recco, Uscio e Camogli”, che preparerà i pacchi per la distribuzione.

Ringrazio personalmente tutti quelli che lavorano per gestire questa drammatica emergenza.

I donatori, i volontari, gli uffici dei servizi sociali del Comune, tutti i dipendenti comunali impegnati nei loro vari compiti, gli assessori, i consiglieri, il nostro Sindaco, la Croce Verde, i medici di famiglia…

Facendo elenchi si rischia sempre di dimenticare qualcuno….

Un grazie a tutti e tenete duro… Ce la faremo..