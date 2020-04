RASSEGNA STAMPA. Posti letto nelle caserme di Chiavari

Oggi, mercoledì 1 aprile, auguri a Ugo. Mercati settimanali: annullati. Oggi è la giornata del pesce d’aprile, scherzi che, in questo clima, pensiamo nessuno possa azzardarsi a organizzare. Santi protettori, per le guardie notturne: San Pietro (19 ottobre). Parole: imboscare (nascondere nel folto di un bosco; sottrarre con la frode ad eventuali requisizioni o ammassi; ottenere esonero o esenzione da incarichi rischiosi).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus “Un morto ad Avegno al San Martino ed uno di Segrate all’ospedale di Sestri Levante”; “Avegno e Camogli piangono Renato Demarchi”; “Servono strutture idonee per i dimessi ancora positivi”; “Nelle caserme di Chiavari 52 posti letto”; “Buoni spesa, Lavagna sprint”; “Le iniziative solidali dei commercianti”; “Dagli amici del calcio fondi solidali per l’Asl 4”; “I sindaci ricordano le vittime dell’epidemia”; “Arinox dona venti ossimetri all’ospedale”; “Gli animali nei centri deserti”; “I disegni pieni d’amore degli scolari”: “Distanze di sicurezza assenti, le lampare restano a terra”; “Edicola aperta nella città sempre più deserta”; “Eliminare i test per accedere a medicina”; “Noi sempre in angoscia per due figli sulle navi”; “Camogli, spesa a domicilio, continuano a ringraziarci”; “Tante iniziative per dare sostegno psicologico nel Golfo Paradiso”. Amen.