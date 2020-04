Rapallo: “Troppe persone in giro”. Multata nonna con nipotino

Questa mattina la polizia locale di Rapallo ha applicato la sanzione da 400 euro a una nonna che passeggiava col nipotino in via Avenaggi, troppo lontano da casa per giustificare la presenza. Sono venti i verbali elevati a Rapallo i cui proventi andranno allo Stato.

Stamattina il sindaco Carlo Bagnasco ha voluto monitorare la città e lo ha fatto su una vettura della polizia locale per rendersi conto della situazione. Così commenta: “C’è troppa gente in strada e tutti hanno scuse valide. Chi deve accompagnare il cane (in città ce ne sono 7.000 ndr); chi va a fare la spesa; chi si reca in farmacia; chi non ha trovato il prodotto desiderato in un negozio e va a cercarlo in un altro. Bisogna essere più severi con noi stessi. L’isolamento è un’arma valida contro il contagio e bisogna rendersi conto che stare a casa è meglio per tutti”.