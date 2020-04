Rapallo: “Il bilancio non sarà uno spot, ma legato alle reali esigenze”

Questa mattina si riunisce in via telematica la giunta di Rapallo. Una riunione importante perché dovrà affrontare le variazioni di bilancio in conseguenza dell’emergenza economica dovuta al coronavirus.

Il sindaco Carlo Bagnasco spiega di voler arrivare ad una manovra calibrata e incisiva che consideri le reali esigenze dei diversi settori.

“Una manovra incisiva – spiega il sindaco – deve tenere conto della durata dell’emergenza che noi oggi ignoriamo. Noi posticipiamo le scadenze comunali del 15 maggio fino a settembre quando avremo un quadro preciso. Solo allora applicheremo sconti o riduzioni. In base alla durata dell’emergenza e alla sofferenza subita dalle diverse categorie. Ad esempio, sarebbe assurdo esonerare dal pagamento del suolo pubblico settori che non risentono della crisi. Se decidessimo ora, non andremmo oltre lo spot. Vogliamo invece una manovra calibrata”.

La giunta dovrà esaminare anche alcune pratiche relative a cantieri inattivi o perché le ditte hanno sospeso l’attività o le forniture.