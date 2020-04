Da Claudio De Marchi riceviamo e pubblichiamo

Grazie Sig. Sindaco Bagnasco per tutto quello che sta facendo per noi.

Non permetta a questi incoscienti e menefreghisti di arrecare ulteriori danni alla nostra città.

A queste persone vorrei solo dire se non gli passa per la mente che potrebbe capitare anche a loro quanto sta accadendo a molti altri.

Non rovinatevi con le vostre mani.