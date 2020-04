Rapallo: “E a sorpresa il covid fa riscoprire la cultura”

Abbiamo chiesto all’architetto Alessandra Rotta come vive l’emergenza del coronavirus. Ecco le sue osservazioni

di Alessandra Rotta

Dopo la tempesta tornerà il sereno. È sempre stato e sempre sarà. Ma…quanto dura questa tempesta?? Quando tornerà il sereno?? Non possiamo saperlo con esattezza…

Oggi sappiamo solo che il mondo è flagellato dal coronavirus. E sappiamo che di coronavirus si muore.

E si muore in tutti i sensi.

La drammaticità della pandemia, i numeri a sei cifre dei contagiati e a quattro cifre dei morti che ogni giorno risuona nelle nostre case, sembra aver saputo uccidere tutto e tutti. Sembra aver inghiottito qualsiasi idea di futuro…

Gli animi, gli entusiasmi, le aspirazioni, i progetti. Non solo i propri, ma anche quelli dei famigliari, dei figli…

Tutto sembra nero e cupo e senza risorse né speranza.

Non eravamo pronti ad affrontare la tempesta; ma abbiamo donne e uomini eccezionali che, dalle trincee degli ospedali, ci stanno aiutando a non naufragare; ma siamo uomini e donne che combattono per arrivare a destinazione, oltre la tempesta.

Ma …saremo pronti per ripartire?? Da dove vorremo ripartire??

Credo che la risposta sia nel modo stesso in cui stiamo affrontando la tempesta.

Oltre al cielo plumbeo, alla disperazione, alla fatica di restare a casa, c’è – infatti – una luce che non va trascurata, una luce che se scorta e coltivata, può illuminare il futuro, può tracciare la via per la ripresa futura. Una luce che noi stessi stiamo alimentando: la voglia di sapere.

Questa clausura forzata ha messo a nudo, infatti, la vera necessità e il vero rifugio delle persone: la cultura!

Mi darete sicuramente della visionaria e della fissata, ma se vi guardate intorno non potrete non darmi ragione. Famiglie che hanno voracemente richiesto alle scuole la didattica online, bambini di ogni età rapiti da maestre e insegnanti, in palpitante attesa del collegamento video con la prof e i compagni; adulti immersi nei tablet per leggere libri, guardare musei, visitare pinacoteche di cui nemmeno sapevano l’esistenza. I media e i social pronti a soddisfare queste inaspettate esigenze… già, inaspettate.

Sino a “prima del coronavirus” la scuola era un posteggio per i figli che, a priori, erano migliori degli stessi insegnanti; le biblioteche e i musei erano strutture obsolete da ripudiare e snobbare; le visite ai centri storici, agli edifici monumentali, a tutto ciò che sapeva di storia, erano cose fuori moda. Tutti solo in spasmodica attesa dell’evento, qualunque esso fosse. Ora, quei luoghi a lungo rifuggiti, sono divenuti rifugi accoglienti dai quali partire per scoprire, per apprezzare, per conoscere quello che ci circonda, quello che fa parte della nostra cultura, di quelle vicine o lontane.

Le persone hanno capito che, al di fuori del proprio microcosmo dell’io, c’è un mondo intero da vivere: il nostro mondo. Hanno capito che ciò che ci fa veramente star bene con noi stessi è riempire il vuoto che abbiamo dentro; un vuoto che non si sazia con dei like, degli emoticon o dei post. È un vuoto che si riempie con la Conoscenza, quella con la C maiuscola, che deriva innanzi tutto dal capire il valore delle singole persone e delle relative professionalità, di ogni lavoro, del non dare mai nulla per scontato e, soprattutto, dall’assorbire la cultura attraverso il nutrimento della mente con informazioni serie, illustrate e spiegate con correttezza e, perché no, con l’entusiasmo di chi le cose non solo le sa ma le apprezza e le “vive”. Un ritorno alla realtà. Una fuga dall’effimero.

Nella mia esperienza di madre e di insegnante (ho avuto la fortuna di spaziare dalle elementari all’università) ho sempre detto che non bisogna studiare per prendere un voto ma che bisogna studiare per sapere, perché solo studiando si acquisiscono le informazioni grazie alle quali si potrà essere sempre in grado di scegliere in piena autonomia.

Ai miei figli non ho mai chiesto un voto minimo né ho preteso uno massimo; ho sempre detto “studia per capire quello che leggi” e, quando necessario, aggiungevo “vieni, ti racconto quello che devi studiare”; ai miei alunni non amo dire “studiate da pagina a pagina” ma preferisco spaziare con loro attraverso i secoli, per poi spingerli a cercare nel libro le cose di cui abbiamo parlato (con loro gioia ma con grande sospettosità di colleghi e genitori) per poi costruire – insieme – un discorso unitario e puntuale.

Oggi, nella nostra solitudine immobile, capiamo che il “racconto” del nostro ieri e degli “altri” è più accattivante che mai, è un tassello che manca nella mente di molti, è quella memoria perduta di fatti, cose e realtà che, invece, ci appartengono. Perché il racconto lega le cose tra loro, ne tesse le relazioni, ne spiega i legami e i rapporti, le connessioni. Il nostro mondo è fatto di relazioni e di connessioni: nella sfera umana, animale, scientifica; tutto è collegato, interdipendente.

Il paesaggio che ci circonda è un’enciclopedia, tutta da leggere e da studiare: Leonardo da Vinci, ha studiato tutto “semplicemente” osservando il mondo che lo circondava; e lo ha osservato talmente bene da scoprire cose che ancora oggi sono attuali.

Ecco da dove dobbiamo ripartire: dallo studio e dalla scoperta.

Attorno a noi c’è il più bel museo che possiamo visitare e del quale dobbiamo osservare, studiare e conoscere ogni dettaglio. Un museo diffuso che non è solo una teoria di qualche appassionato, ma è una realtà concreta.

Osserviamo quello che abbiamo intorno (le risorse disponibili), interfacciamoci con le nostre (e di tutti) più vere esigenze, studiamo come la storia (prima di noi) abbia reagito in situazioni simili e troviamo le piccole soluzioni che, una accanto all’altro, potranno dare le grandi risposte.