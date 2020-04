Politica: Pd, la sfida dei giovani: “Serve più Europa”

Dai Giovani Democratici del Tigullio riceviamo e pubblichiamo

In un momento di emergenza nazionale, anzi internazionale, invece di usare il buonsenso c’è sempre chi specula portando avanti battaglie ideologiche pericolose. Abbiamo assistito a scene a dir poco indegne in questi giorni oltre a “politici” e movimenti politici, anche giovanili, nazionali e locali, che anziché usare serietà contribuiscono a generare caos e fake news. La situazione è drammatica, sia dal punto di vista sociale che economico, forse è proprio in questi giorni grazie alle norme di distanziamento sociale e le azioni messe in campo delle istituzioni a tutti i livelli che si inizia a intravedere un rallentamento dell’avanzare della pandemia, ma siamo ancora ben lontani dal vedere la luce in fondo al tunnel. È il momento della serietà e dell’unità, concetti purtroppo sconosciuti a talune forze politiche, a tutti i loro livelli. C’è bisogno di uno sforzo straordinario di coesione e unità, sia come Stato che come Unione di stati. Non è il momento di ammainare bandiere, se mai bisogna farne sventolare sempre di più a partire proprio da quella dell’Europa, che già è intervenuta con provvedimenti straordinari di portata storica. Bastano? No, c’è bisogno di uno sforzo ulteriore e per ottenerlo occorre parlare con una voce sola. In questo senso esprimiamo il nostro sostegno al Premier Conte, auspicando che riceva il sostegno unanime di tutte le forze politiche italiane nella battaglia che in questi giorni sta portando avanti in Europa.

La realtà, piaccia oppure no, è che c’è bisogno di più Europa, bisogna chiedere con forza che ci sia più Europa. Solo così potremo superare al meglio e nel minor tempo possibile la crisi economica che questa pandemia genererà e che già da queste prime settimane ha iniziato a causare i primi effetti. Nessuno si salva da solo.