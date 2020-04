Lettere/ “E i controlli a chi arriva da altre regioni?”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Ho letto che ieri nell’ospedale di Sestri Levante è morto di covid-19 un paziente di Segrate. Sono contro i muri e le barriere. Mi chiedo però se i controlli vengono rivolti solo a chi si incammina su un sentiero o su un lungomare e non a chi si trasferisce da altre regioni in Liguria. I decreti vietano sia l’una che l’altra cosa. Capisco che è più facile cogliere sul fatto un tizio che, magari per evitare una crisi di nervi, esce a far due passi, poittosto di chi arriva notte tempo nella casa al mare. Vorrei che queste persone restassero in quarantena. Questo in generale. A prescindere dal povero signore di Segrate che, raggiunta Leivi, sembra avesse rispettato il periodo di quarantena.