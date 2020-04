“Lavagna stiamo a casa”: l’iniziativa inizia stamattina

Dallo Staff del Sindaco Comune di Lavagna

Da questa mattina è attiva, sul sito del Comune di Lavagna, la bella iniziativa “Lavagna stiamo a casa” , una sezione dedicata all’intrattenimento della cittadinanza in questo periodo di emergenza in cui tutti siamo chiamati a rimanere chiusi tra le mura domestiche. L’idea è nata dall’ Assessore al Turismo Elisa Covacci e dall’Assessore alla Cultura Chiara Oneto. “Abbiamo pensato potesse essere un bel modo per allietare e creare un po di divertimento in questo difficile momento. Tutti possono inserire le loro iniziative e rappresenta un modo per stare assieme anche se lontani” dichiara Covacci. L’Assessore alla Cultura aggiunge ” Confido nella creatività dei nostri ragazzi, che possano utilizzare questo strumento per mostrare qualche loro abilità, per farsi conoscere e regalare a tutti noi un momento di svago e intrattenimento. Quindi invito tutti a cliccare sul seguente link e aderire numerosi http://www.comune.lavagna.ge.it/lavagna-stiamo-casa “La pagina sarà in continuo aggiornamento e per segnalare iniziative bisognerà scrivere a: s.depaoli@comune.lavagna.ge.it indicando il link che si intende condividere