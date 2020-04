Lavagna: parte la distribuzione dei buoni spesa

Dallo staff del Sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Come promesso dal Sindaco Mangiante, in riferimento all’Ordinanza n° 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Lavagna, a partire dal giorno GIOVEDI’ 2 APRILE 2020 si potranno ritirare i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari. Di seguito si riportano le modalità:

Il ritiro del buono avverà contestualmente alla presentazione della domanda.

La distribuzione avverrà presso i locali della Sala Rocca – Piazza Cordeviola – secondo il seguente orario: mattino dalle ore 10:00 alle 12:00 , pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00

Lo sportello sarà aperto, in una fase iniziale, dal 2 aprile 2020 al 10 aprile 2020, tutti i giorni escluso sabato e domenica.

La consegna dei buoni sarà a cura delle seguenti associazioni attive sul territorio del Comune di Lavagna: Centro di ascolto Caritas e Comitato locale Croce Rossa di Lavagna.

Di seguito si riportano i requisiti per la presentare la domanda:

iscrizione alla popolazione anagrafica del Comune di Lavagna;

dichiarazione di possesso di ISEE per anno 2019 presumibilmente non superiore ad € 12000,00

numero buoni da € 50,00 da assegnare secondo il numero della composizione del nucleo familiare: 1 persona avrà diritto ad un buono; la famiglia di 2-3 persone a 2 buoni; 4 – 6 persone potranno ricevere 3 buoni e famiglie superiori alle 6 persone avranno diritto a 4 buoni.

Ecco i numeri di telefono per tutte le informazioni 0185/367268 – 0185/367243 (numeri servizio sociale Comune)

I beneficiari del REDDITO di CITTADINANZA non devono presentarsi presso lo sportello della Sala Rocca ma vengono valutate direttamente dai servizi sociali del Comune di Lavagna previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0185/367268 – 0185/367243; orario 09:00 – 12:00

In allegato il modulo