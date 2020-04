Covid: dalle mascherine alla libera uscita dei bambini

Ieri il presidente Toti ha annunciato l’arrivo di due milioni di mascherine in Liguria. Introvabili; in qualche caso vendute a prezzi da borsa nera; in altri fatte in casa. Benvenute mascherine. Si riforniranno in primis gli addetti che lavorano negli ospedali, nelle pubbliche assistenze, gli impiegati a contatto col pubblico, gli addetti a supermercati e negozi, chi effettua consegne. Ci auguriamo che anche gli anziani possano fruirne.

La circolare che autorizza i bambini a fare quattro passi sotto casa con un solo genitore sta ricevendo moltissime critiche; si teme che la “libera uscita” possa essere causa di capannelli di persone e che ciò vanifichi i sacrifici fatti fino ad oggi.

All’inizio in tanti urlavano che prima veniva la salute e poi l’economia. Forse bisognava affrontare subito le due emergenze. Era facilmente prevedibile che la mancanza di lavoro avrebbe allargato a macchia d’olio i casi di indigenza.