Covid-19: altri 185 casi e 32 decessi

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Ammontano a 3103 le persone positive al Covd-19 in Liguria, 185 in più rispetto a ieri e 32 sono i deceduti. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1293 sono gli ospedalizzati, di cui 179 in terapia intensiva; sono al domicilio 1350 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 460 (48 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 95 (27 più di ieri), le persone decedute sono 460 (32 più di ieri).

Le persone ospedalizzate sono 1293 di cui 179 in terapia intensiva così suddivisi:

Asl 1 – 200 (25 in terapia intensiva)

Asl 2 – 180 (di cui 32 in terapia intensiva)

San Martino – 302 (di cui 43 in terapia intensiva)

Evangelico – 68 (di cui 8 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera – 146 (di cui 17 in terapia intensiva)

Gaslini – 2

Villa Scassi – 168 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 globale – 175 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 7

Asl 4 – 81 (di cui 11 in terapia intensiva)

Asl 5 – 139 (di cui 19 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 3213, così suddivise: