Chiavari. Mazza a Toti: “No ai bambini a zonzo”

Da Vittorio Mazza, consigliere regionale, riceviamo e pubblichiamo

A seguito della circolare emanata ieri dal Viminale sulla possibilità di uscire con i bambini per una passeggiata, il Consigliere regionale Vittorio Mazza, presentando alcune motivazioni, ha chiesto l’intervento del Presidente Giovanni Toti, per regolare e limitare questa concessione su tutto il nostro territorio regionale.

“L’iniziativa del Ministero dell’Interno, così come è stata proposta, lascia sinceramente perplessi. – afferma Mazza – Non dobbiamo togliere di certo l’aria ai nostri bambini, ma non possiamo nemmeno permettere che le persone si approfittino di questa possibilità per vagare liberamente in città senza le dovute precauzioni.”

“È bastato uscire questa mattina – continua il Consigliere – per vedere già i risultati del via libera del Governo. Erano molte infatti le mamme a passeggio con i bambini, che oltretutto erano sprovvisti di mascherina. La Regione Liguria credo fermamente che debba prendere una posizione su questa situazione, per evitare che vengano vanificati i tanti giorni che con fatica abbiamo dovuto passare chiusi in casa.”

“Ognuno – conclude Mazza – deve sacrificare il proprio tempo e le proprie abitudini per fermare il contagio. Non rendiamo inutile quanto abbiamo fatto fino a questo momento e soprattutto impegniamoci per non allungare i tempi di restrizione.”