Camogli: un racconto collettivo di quarantena

Cari amici del gruppo, sono Enrica Guidotti e con Bruno Costa ho lanciato il progetto “Camogli resta a casa”, con lo scopo di creare un racconto collettivo della quarantena. L’invito è quello di riassumere la propria routine quotidiana o descrivere un momento particolare della propria giornate in isolamento in un video di un minuto.

I filmati (che possono essere inviati ai numeri 348 230 8066 o 347 3631356) devono essere girati con lo smartphone tenuto in orizzontale. L’obiettivo è creare un unico video che documenti come la nostra città e i suoi abitanti stiano vivendo questo particolare momento storico. Grazie a tutti per la partecipazione.