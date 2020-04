Camogli: “Proseguono i controlli; è possibile fare donazioni”

Dalla pagina Fb Francesco Olivari Sindaco

Per il consueto aggiornamento sulla situazione sanitaria, oggi non ho segnalazioni da comunicarvi.

La situazione generale non è, tuttavia, ancora tale da permetterci di abbassare la guardia. Continuiamo a comportarci con senso civico (e buon senso), rispettiamo le normative.

Non è cambiato nulla.

La nota esplicativa del Viminale non è un nuovo decreto, le regole sono sempre le stesse: per portare fuori il cane o per fare attività motorie si deve rimanere nelle vicinanze di casa.

Nelle attività motorie può rientrare anche una breve passeggiata con un bambino, sempre e rigorosamente nei pressi della propria abitazione. Sempre e rigorosamente evitando assembramenti e mantenendo le distanze di sicurezza.

I controlli da parte di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine continueranno naturalmente in maniera costante.

Confido nel vostro senso di responsabilità che, ad oggi, si è dimostrato essere nel complesso davvero encomiabile e per il quale vi ringrazio.

Per quanto concerne i buoni spesa da destinare alle famiglie più colpite dall’emergenza Covid-19 (Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020), stiamo predisponendo un elenco di esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari e generi di prima necessità, disponibili ad accettare voucher spesa emessi dal Comune.

Chi volesse essere inserito nell’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale, deve inviare una mail entro e non oltre le ore 12.00 del 4 aprile 2020.

Tutte le informazioni, i dettagli e il modulo da compilare sono presenti sulla pagina FB e sul sito del Comune di Camogli (sezione Albo Pretorio/Manifestazione interesse accettazione voucher emergenza Covid-19).

Vi informo, inoltre, che chi volesse invece contribuire con donazioni a favore delle famiglie residenti in stato di necessità, può farlo attraverso un bonifico sul seguente conto corrente:

IBAN IT76C0569632180000030001X79 Banca popolare di Sondrio, intestato a Comune di Camogli– Servizi Sociali.

Le eventuali donazioni andranno ad aggiungersi alla somma di 27.785 euro spettanti al Comune di Camogli per i buoni spesa in base all’ordinanza 658 del 29.03.2020