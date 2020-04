Camogli: Molo del Rivo Giorgio, al via le opere di ripristino

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Dopo le fasi di preparazione in stabilimento, prenderanno il via in loco le opere di ripristino del Molo del Rivo Giorgio.

I lavori verranno eseguiti, condizioni meteomarine permettendo, a far data dal prossimo 2 Aprile, mediante pontone con assistenza da terra, e prevedranno, dopo la preparazione dell’area di posa del nuovo tratto di molo, la posa dei nuovi blocchi prefabbricati, l’ancoraggio degli stessi al molo esistente, e il collegamento delle due strutture con differenti getti di calcestruzzo, in acqua e fuori acqua. Infine, verrà effettuato il ripristino della testata in massi.

L’intervento, progettato dall’Ingegner Riccardo Giammarini di Genova, beneficia di un contributo di 130.000 euro da parte di Regione Liguria, grazie ai fondi stanziati a seguito degli eventi calamitosi dell’autunno 2018 e potrà essere realizzato in questo periodo, in quanto rientrante tra le tipologie di lavori strategici, la cui operatività è consentita da uno specifico decreto del Commissario Delegato, garantendo il pieno rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto della diffusione del virus Covid 19.