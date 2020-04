Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Per agevolare e sveltire le operazioni di consegna a domicilio degli operatori commerciali, è permesso il transito anche in via Garibaldi ai mezzi degli esercizi commerciali che effettuano tale servizio e che ne facciano richiesta alla Polizia Municipale indicando la targa del proprio mezzo.

poliziamunicipale@comune.camogli.ge.it

Tel.: 0185/729057-58