Camogli: “Il bilancio di previsione e il covid”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo lista “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Ritengo che ad oggi non ci siano le condizioni per discutere in Commissione ed approvare un bilancio che sia realistico, nel seguente Consiglio Comunale in cui non viene inserita neppure la quota spettante al Comune di Camogli del Finanziamento Statale di 400 mila euro.

Se quello che viene chiesto è discutere un bilancio che non tiene conto del periodo e poi in Consiglio votarlo sapendo già di doverlo modificare, mi spiace non potrò mai essere favorevole.

Lo Stato dà tempo fino al 31 maggio proprio per andare incontro alle esigenze dei Comuni affinché inseriscano tutti i provvedimenti per tutelare il commercio, il turismo, le attività professionali della città in modo congruo che oggi nel documento che viene proposto mancano.

Sappiamo tutti benissimo che un bilancio si può approvare in termini molto più stretti di quelli che il Sindaco elenca rinunciando ai tempi di valutazione ed ovviamente quando ho citato le parole del Segretario Comunale era evidente che come sarebbe opportuno spostare le decisioni su una tassa, a maggior ragione si dovrebbe spostare la decisione sul bilancio. Davvero non facciamo polemiche.

Collaborare invece è parlare tutti insieme, maggioranza e minoranza, per produrre le miglior soluzioni possibili per la cittadinanza in un contesto emergenziale, non solo riguardanti il bilancio. Non è mai troppo tardi. Rimaniamo a disposizione.