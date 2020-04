Brugnato: Emergenza, ‘I democratici’ tendono una mano a Fabiani

da Guido Ghersi riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’opposizione al Sindaco Corrado Fabiani

Egregio Signor Sindaco,

Le Istituzioni, soprattutto in questi frangenti drammatici, si devono dimostrare attente e vicine alle esigenze dei concittadini.

Accogliamo con grande favore quanto ha fatto il Governo mettendo a disposizione dei Comuni le risorse per fare fronte ai problemi di natura economica che stanno colpendo sempre più famiglie.

Le proponiamo di proporre sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale una raccolta fondi per aumentare quanto messo a disposizione dal Governo. Noi vogliamo contribuire donando i gettoni di presenza ai vari consigli comunali del 2019.

Le comunichiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con la Giunta per affrontare questa fase per niente facile. Per quanto riguarda le modalità Le diamo mandato per avanzare proposte. Noi crediamo che uno strumento utile possa essere la convocazione, anche informale, di una commissione consigliare.

Una delle prime proposte che faremo sarà quella di posticipare il pagamento delle tasse e dei tributi comunali. Non deve sfuggire la grave crisi che interessa sia le famiglie che le attività imprenditoriali, artigiane e commerciali. Tale richiesta la rivolgiamo anche al fornitore di gas.

Chiediamo uno sforzo aggiuntivo alle forze di polizia per verificare i movimenti nella viabilità comunale. Con questo spirito vogliamo collaborare nell’interesse della nostra comunità.

Certi di un Suo positivo riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

“Gruppo Democratici”