Fidas Genova e Avis Genova annunciano una raccolta di sangue straordinaria a Bogliasco organizzata per sabato 4 aprile. Per garantire tutte le misure di sicurezza ed evitare assembramenti la donazione avverrà per appuntamento chiamando numero 335 1329297. Bogliasco da molti anni collabora con tali associazioni e anche stavolta dimostrerà la sua generosità.