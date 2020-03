Zoagli: parroco mette in fuga ladro di elemosine

La scorsa mattinata, uno sconosciuto, si era introdotto all’interno della Chiesa di San Martino di Zoagli, con il solo scopo di forzare le cassette delle offerte. L’uomo, mentre tentava di scassinarle, scoperto dal parroco della Canonica, si dava alla fuga. Poco dopo, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, rintracciava e bloccava il fuggitivo, presso lo scalo ferroviario. Identificato in S.G., 58 enne originario di Biella, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia anche specifici, perquisito è stato trovato in possesso di grimaldelli, poi sequestrati. Pertanto è stato deferito in stato di libertà per “tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterare o di grimaldelli”.