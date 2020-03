Sestri: epidemia, omaggio a vittime e sanitari

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Sestri Levante ha partecipato al minuto di silenzio con bandiere a mezz’asta, per ricordare le vittime del Coronavirus e dare sostegno agli operatori sanitari che stanno lavorando in prima linea per superare questo momento di emergenza.

L’iniziativa, lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo, Gafforelli, per i Sindaci del proprio territorio, è stata raccolta anche da Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI, che l’ha allargata a tutto il Paese.