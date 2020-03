‘Santa’: “Marconi, la scienza al servizio dell’umanità”

Da Marco Delpino riceviamo e pubblichiamo

Novant’anni fa, precisamente il 26 marzo del 1930, dal suo yacht Elettra ancorato a Genova, Guglielmo Marconi, alle ore 11.03, con un impulso trasmesso mediante onde corte a oltre ventimila chilometri di distanza, meravigliò il mondo accendendo le luci del municipio di Sidney rivolgendo quindi un messaggio col radio-telefono al popolo australiano.

Marconi avrebbe voluto svolgere il suo esperimento dalla baia del Tigullio, ma il regime fascista gli suggerì (quasi imponendoglielo) il bacino genovese per almeno due buone ragioni. La prima: perché occorreva rilanciare la “Superba” nel cuore degli italiani. La seconda: sul piano giornalistico, sarebbe stato difficile concentrare in un titolo, a caratteri cubitali, l’abbinamento “Santa Margherita Ligure-Sidney”. Meglio un efficace e più sintetico “strillo” “Genova-Sidney”.

Per molti anni, a partire dal 1930 sino all’e­state che precedette la sua morte (1937), Marconi scelse il Tigullio (la vetta di Montallegro e la penisola di Sestri Levante) sia come sede dei suoi esperimenti sia come luogo di villeggiatura della sua famiglia.

La bianca nave “Elettra” era sovente ancorata nel portic­ciolo di Santa Margherita Ligure e la domenica mattina, dopo la Messa delle dieci, la tappa d’obbligo dello scienziato, della moglie Maria Cristina e della figlia, la piccola Elettra, era il Caffè “Colombo” dei Vinelli, sul lungomare della città, a sorseggiare l’aperitivo seduti sulle poltroncine in vimini o ad acquistare le buone paste del giorno di festa.

Nel Golfo il grande scienziato compì le sue ultime importanti ricerche.

Dal porto di Santa Margherita Ligure scrisse una frase diventata celebre: “… i miei esperimenti sono per SALVARE l’umanità. Non per distruggerla…”.

Un grande Italiano a cui, sulle carte nautiche, è stato dedicato il Golfo del Tigullio.

Ecco una bellissima immagine di Marconi, della nave “Elettra” e di Santa Margherita Ligure