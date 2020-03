Regione: Toti osserva un minuto di silenzio

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il presidente Giovanni Toti ha osservato oggi alle 12 un minuto di silenzio in segno di lutto per ricordare tutte le persone decedute nell’emergenza Coronavirus e di solidarietà nei confronti delle loro famiglie. Sul palazzo di Regione Liguria sono state esposte le bandiere a mezz’asta. Il minuto di silenzio è stato osservato anche dagli assessori e dal personale in servizio.

