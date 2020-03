Recco: sirena, bandiera a mezz’asta e un minuto di silenzio

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Carlo Gandolfo questa mattina ha indossato la fascia tricolore prima di far partire il suono della sirena, la stessa che ricorda gli allarmi aerei dei devastanti bombardamenti del ’43, e ha osservato un minuto di silenzio davanti al palazzo comunale con la bandiera esposta a mezz’asta.

Al termine della cerimonia il suono dell’inno nazionale ha avvolto tutta piazza Nicoloso.

Anche il primo cittadino di Recco ha aderito all’invito avanzato dal presidente Anci per far unire tutti i sindaci d’Italia all’iniziativa proposta dal presidente della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli.

Alla cerimonia che si è svolta oggi alle ore 12, per ricordare le vittime del Covid-19 e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e per tutti quelli che oggi sono in prima linea a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, hanno partecipato anche il presidente del consiglio comunale di Recco Paolo Badalini e il consigliere regionale e comunale Franco Senarega.