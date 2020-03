Rapallo: covid, minuto di silenzio dedicato alle vittime

Oggi a mezzogiorno il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, con la fascia tricolore, insieme al presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico e al comandante della polizia municipale Fabio Lanata, ha osservato un minuto di silenzio, come rutti i suoi colleghi italiani, di fronte al palazzo comunale con le bandiere esposte a mezz’asta. Dice il sindaco “Ho osservato un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime di questa epidemia e onorare l’impegno di tutte le persone che stanno lavorando duramente per riportare la situazione alla normalità”.