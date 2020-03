Rapallo: contributi crisi da covid, come chiedere gli aiuti

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Rapallo attiva il servizio di segretariato sociale per erogare i contributi stanziati dal DPCM del 29/3Rapallo, 31 marzo 2020.

Il Comune di Rapallo sta attivando tutte le procedure necessarie per erogare – nel più breve tempo possibile e con criteri che rispondano a tutte le esigenza del territorio – le somme accreditate dal governo a seguito del DPCM 29 marzo 2020.

A tal proposito, è stato attivato un servizio di Segretariato sociale telefonico che fornirà alla cittadinanza tutte le indicazioni utili.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

Di seguito, i recapiti telefonici: Famiglie con minori: 0185 680492

Adulti e anziani: 0185 680402

Si ricorda altresì che sono già attivi servizi di consegna spesa e fornitura gratuita a domicilio di derrate alimentari per gli over 65 soli e senza parenti in zona.

Per la sola consegna spesa,il numero telefonico di riferimento è 334 6412924