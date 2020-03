Ne: covid, bandiera abbrunata e un minuto di silenzio

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Minuto di silenzio, promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, in ricordo delle vittime dell’epidemia e in onore degli operatori sanitari. Oltre al ricordo di chi ha lasciato i propri cari, purtroppo nella solitudine, con questo silenzio si vuole ringraziare chi ogni giorno lotta contro questo male oscuro e soprattutto riaccendere uno sguardo di speranza verso il futuro basato sul reciproco sostegno.

Nella foto il Sindaco Francesca Garibaldi, la consigliera per il sociale Loredana Arpe, che ogni giorno è in prima linea come operatrice sanitaria presso l’Asl4 e Garibaldi Carlo, in rappresentanza del Corpo degli Alpini