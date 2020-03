Lavagna: “Anatra migratrice investita, fate attenzione”

Da Federica Bisanti, responsabile Lipu per il Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

In questa drammatica fase della storia del mondo, dovuta alla pandemia da coronavirus, un aspetto positivo è la tranquillità con cui gli animali selvatici possono vivere queste giornate particolari, appropriandosi di spazi di cui solitamente sono privati. E così a Roma alcuni germani reali sono stati visti nuotare tranquillamente nelle famose fontane del Gianicolo e della Barcaccia, a Venezia un cormorano, approfittando dell’acqua di nuovo trasparente dei canali, è stato visto immergersi tranquillamente a pescare.

Qui nel Tigullio gli uccelli selvatici hanno l’oasi del fiume Entella come sosta di riposo per i migratori e sito di nidificazione per gli stanziali, per cui non hanno necessità di occupare anche gli spazi della città. Ma succede che un esemplare di Mestolone, un’anatra migratrice, proveniente da levante e diretta a ponente, a causa del forte vento dei giorni scorsi non sia riuscita a raggiungere il fiume e sia stata costretta a fermarsi nel centro città, a Lavagna, atterrando in piazza Cordeviola, dove, però, è stata investita da un mezzo che passava nella rotonda.

Inutile, purtroppo, il soccorso, reso ancora più difficile dalle disposizioni per il coronavirus, che impediscono il trasporto in un centro di recupero. Invitiamo, quindi, chi si muove per le vie cittadine con mezzi motorizzati a prestare la massima prudenza, pur essendoci meno traffico, sia per loro stessi che per l’eventuale presenza di animali selvatici che in questo periodo sono più confidenti nel percorrere le strade, considerando anche la difficoltà a effettuare il soccorso e a dare le prime cure.