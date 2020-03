“CoVid 2020”: film racconta la Liguria al tempo del virus

Da Alberto Bruzzone riceviamo e pubblichiamo

Partecipa a Under Pression. Co Video 2020

Il film collettivo che racconta la Liguria al tempo del Coronavirus

Un’opera corale, ironica, grottesca di quanto ci sta succedendo. Un modo per narrare attraverso le immagini la surreale realtà che la nostra terra sta vivendo in questi mesi.

Questa l’idea di Cima Prod, in collaborazione con il Circolo del Cinema Lamaca Gioconda e Cimameriche Film Festival, con il Patrocinio della Genova Liguria Film Commission Glfc.

È una chiamata alle arti da levante a ponente, un nuovo ponte che ci unisce nella difficoltà. Ognuno potrà testimoniare in modo creativo quanto sta succedendo nel suo territorio a causa dell’emergenza Coronavirus, portando il proprio contributo.

L’invito è rivolto a tutti, professionisti e non: è sufficiente che i lavori abbiano un taglio ironico e durino circa 30’’. Un comitato tecnico selezionerà i migliori che, collegati poi tutti insieme, diventeranno un filmato unico.

I formati: valgono filmati realizzati con cellulari, videocamere e foto.

L’antefatto. Avete presente una pentola sul fuoco? Bene, ora sotto questa pentola bella piena – e ben sigillata con il coperchio – accendiamo uno scoppiettante fuoco, che per praticità chiameremo CoVid 20. Vedrete che inizieranno presto a formarsi bolle, agitando il contenuto della pentola in modo caratteristico: l’ebollizione è infatti sede di forti moti dovuti alla spinta delle bolle che si scontrano le une con le altre scalpitando per uscire. Ma la pentola è chiusa…non so se avete idea di cosa potrebbe bollire e ribollire dentro quella pentola!

Per ulteriori informazioni e adesioni: 347 4800517 – cimaprod1@gmail.com – lamaca.gioconda@gmail.com

#Underpression.Covideo2020