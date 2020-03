Coronavirus: bollettino dall’ospedale San Martino

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 45 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 7 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 29 al 5° piano della palazzina laboratori, 53 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 23 al Maragliano.

· 57 monitor muliparametrici ad uso pazienti Covid, consegnati dalla Protezione Civile, sono da oggi in dotazione al 1° piano del Pronto Soccorso, nell’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso e al 5° piano della palazzina laboratori.

· Segnaliamo che la raccolta fondi ufficiale del Policlinico #GenovaPerSanMartino, di cui fanno parte quelle del Nerviese, della tifoseria organizzata del Genoa, di Stelle nello Sport e dei dipendenti della U.O. di Dermatologia (tutte certificate dalla Direzione Scientifica), ha raggiunto 2.171.654,77€. Nella giornata odierna la Direzione ha appreso di una raccolta fondi che concentrerebbe gli sforzi sull’indirizzo coronavirusraccoltafondigenova@gmail.com e che è stata ampiamente condivisa in rete: non è stata certificata, non ha coinvolto nessun professionista dell’Ospedale preposto a queste attività. La Direzione del Policlinico è in procinto di segnalarla alla Polizia Postale.