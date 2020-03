Contributo alla spesa: le cifre in Val di Vara e Riviera

di Guido Ghersi

Il Governo ha messo a disposizione delle Amministrazioni Comunali scarsi aiuti di Stato, con il vincolo di destinarli alle persone che non hanno i soldi per fare la spesa.

Vediamo ora le cifre ripartite ai Comuni:

In Val di Vara: Carro (527 abitanti) 3.376,o2 euro; Maissana (603 abitanti) 4,212,70 euro; Varese Ligure (1.903 abitanti) 13.145,24 euro; Borghetto Vara (901 abitanti); 5.157,90 euro; Sesta Godano (1.355 abitanti) 7.473 euro; Brugnato (1.284 abitanti) 7.586,73 euro; Carrodano (487 abitanti); 3.089,06 euro Pignone (556 abitanti) 3.003,74 euro.

in Riviera: Deiva Marina (1.346 abitanti) 7.284,98 euro; Framura (645 abitanti) 3.419,51 euro; Bonassola (829 abitanti) 4.395 euro; Levanto (5.388 abitanti) 28.564,83 euro; Monterosso al Mare (1.409 abitanti) 7.469,90 euro; Vernazza (800 residenti) 4.241,25 euro e Riomaggiore (1.483 abitanti) 7.862,22 euro.

Per tutti, riportiamo il commento del sindaco di Levanto, Ilario Agata: “Ci aspettavamo almeno 50 mila euro in forza della popolazione.

Stiamo aspettando una completa chiarezza. In ogni caso abbiamo allertato i nostri Servizi Sociali per costruire i parametri. Siamo in prima linea. Rimane da considerare la questione del Fondo di Solidarietà. Il Comune di Levanto versa la metà dell’Imu e ritorna indietro molto meno.