Chiavari: ricorrenze ai tempi del virus

La Società Economica vara, a partire da oggi, una nuova iniziativa online: “Ricorrenze ai tempi del virus”. Ideato e curato da Cesare Dotti sarà un appuntamento con pillole della storia del passato. Personaggi, fatti, ricorrenze e altre curiosità, che abbiano un legame con il territorio, accadute nella giornata in corso ma nei secoli passati.

Un modo interessante e curioso per scoprire cose nuove e trascorrere in maniera piacevole la permanenza a casa, nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza sanitaria.

Oggi alle ore 15 il primo post… Da non perdere.