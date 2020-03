Chiavari: covid, 52 posti alla caserma di Caperana

Dall’ufficio stampa di Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

La Direzione Strategica di Asl 4 comunica che, in data odierna è stato effettuato l’ultimo sopralluogo congiunto con la Protezione Civile di Genova e il Comune di Chiavari, alla ex Caserma Militare, ad oggi sede della Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate, sita in Chiavari in via Parma 34 per l’attivazione definitiva di 52 posti letto per:

1- oggetti risultati positivi per SARS- COV – 2 che non necessitano di ospedalizzazione

2- soggetti risultati positivi per SARS- COV – 2 dimessi dalle strutture ospedaliere.

All’incontro con il Capitano di Vascello Nicola Chiacchietta e il suo Staff, hanno partecipato il Direttore Generale dell’Asl4 Dott.ssa Bruna Rebagliati, il Sindaco di Chiavari Marco Di Capua, i dirigenti comunali del 5° e 6° settore e i referenti della Protezione Civile Regionale, il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Cristina Giordano, il Direttore Struttura Igiene e Sanità Pubblica, Dott.ssa Maria Paola Ferraccioli, il Responsabile della Centrale Operativa 118 e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Asl4.

La Dott. Ssa Bruna Rebagliati evidenzia che: “la struttura presenta tutte la caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto, ringrazia la Protezione Civile di Genova, Regione Liguria, Alisa, il Comune di Chiavari, i professionisti di Asl4 che hanno consentito lo sviluppo del percorso che oggi ha trovato un punto di avanzata definizione . Confidiamo di poter inviare i primi ospiti la prossima settimana”.