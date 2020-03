Chiavari: ‘Campioni del cuore’ in campo a sostegno dei più deboli

Dall’ufficio stampa dei “Campioni del cuore” riceviamo e pubblichiamo

Data la prosecuzione dell’emergenza Covid-19 i Campioni del cuore non potranno giocare la partita contro la Nazionale Cantanti prevista per il prossimo 19 aprile a Chiavari.

Nonostante l’impossibilità a scendere in campo, la squadra non rinuncia comunque ai gesti di solidarietà che la contraddistinguono.

Infatti, nel pieno dell’emergenza sanitaria, il gruppo sta curando la distribuzione di pacchi alimentari per sostenere le famiglie e le persone che si trovano in particolare situazione di difficoltà. L’opera si sta svolgendo prevalentemente nel territorio del Tigullio, ma abbraccia anche altre zone della nostra Regione.

In questi ultimi giorni si sta registrando un alto numero di richieste di aiuto, alle quali spesso è difficile rispondere in modo adeguato. Sempre più famiglie, non potendo lavorare, si trovano in difficoltà economica e non riescono a procurarsi quanto è necessario.

È proprio per rispondere concretamente alle esigenze di tutti coloro che si trovano in questa situazione, che i giocatori confezionano ogni giorno dei pacchi viveri che vengono consegnati ai singoli e ai nuclei familiari segnalati dai servizi sociali e dalle Caritas o che semplicemente ne hanno fatto richiesta.

Il Presidente della Rappresentativa, Vittorio Mazza, si fa voce di tutti i membri per ricordare “che in questo tempo di particolare difficoltà è importante non chiudersi in sé stessi, ma ricordarsi che nessuno deve

rimanere indietro o sentirsi abbandonato e dimenticato. Perché siamo campioni del cuore nella misura in cui sappiamo metterci in ascolto della richiesta e del bisogno degli altri.”

Ricordiamo che quella dei Campioni del cuore è una squadra calcistica di beneficenza formata da sacerdoti, amministratori, giovani, giornalisti e artisti, che scendono in campo con spirito di gruppo e di amicizia per sostenere progetti benefici.

Chiunque si trovi in una situazione di difficoltà o di disagio può chiedere il sostegno dei Campioni del cuore tramite l’indirizzo email campionidelcuore19@gmail.com o inviando un messaggio alla Pagina Facebook.