Camogli: “Un bilancio che ignora le conseguenze del covid”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Con questa lettera sono a segnalare che per giovedì 2 aprile l’Amministrazione del Comune di Camogli ha convocato la Commissione Comunale III, di cui faccio parte, che deve discutere di provvedimenti finanziari da deliberare nel successivo Consiglio Comunale.

Ci presentano un bilancio redatto prima dell’esplosione su scala nazionale e mondiale del Coronavirus che non tiene minimamente conto dell’attuale situazione di chiusure e di impatto economico.

(Pochi euro stanziati specificatamente per le attività professionali, commerciali, turistiche, di comunicazione per il rilancio del prodotto Camogli).

Un bilancio dove le previsioni di entrate (tassa di soggiorno e ricavi da parcheggi, ad esempio) sono, secondo me, assolutamente irrealizzabili e le uscite (sovvenzioni ad eventi e manifestazioni ad esempio) da discutere considerando vari aspetti e non conoscendo ad oggi il futuro.

Il Segretario comunale suggerisce di rinviare le discussioni sul bilancio (si ha tempo fino al 31 maggio), linea che avremmo sostenuto in Commissione e che ci trova totalmente d’accordo.

Dico all’Amministrazione di raccogliere i miei suggerimenti, farli suoi anche senza coinvolgermi se preferisce, che si prenda il merito di tutti gli interventi positivi che farà, ma li faccia. Non mi interessano riconoscimenti personali, io non vivo di politica, ma solo chiedo a chi governa la città di iniziare a prendere decisioni, ribaltare il Bilancio e dare soldi alla cittadinanza per quanto possibile e di competenza.