Camogli: nuovo intervento di disinfezione

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Si informa che in data odierna dalle ore 12.00 verrà effettuato all’interno del territorio comunale un nuovo intervento di disinfezione a scopo di prevenzione e di controllo per l’emergenza sanitaria.

Le aree interessate dagli interventi di disinfezione sono quelle ove sono localizzati i servizi essenziali (alimentari, panifici, negozi di prima necessità farmacie, fermate autobus…), dove convergono, seppure per il tempo strettamente necessario, tutti i cittadini di Camogli.

L’intervento prenderà avvio dalla Zona Migliaro (area supermercato Gulliver) per proseguire, attraverso la “Zona Boschetto”, in località Ruta e San Rocco.

La disinfezione, attraverso Via Castagneto e Via Castagneto Seià, proseguirà poi nelle aree del centro cittadino comprendendo anche la zona porto.

L’intervento avverrà in un arco temporale compreso tra le ore 12.00 e le ore 18.00.

Per motivi precauzionali si prega di non accedere alle aree interessate durante l’intervento e fino alle due ore successive.

Non è necessario spostare le auto.